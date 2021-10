Liga : Antoine Griezmann, meilleur avec ou face au Barça ?

Antoine Griezmann est de retour aux sources. Le 1er septembre dernier, l'attaquant international français, aujourd'hui âgé de 30 ans, a été prêté, par son club actuel, à savoir le FC Barcelone, à son ancienne formation, soit l'Atlético de Madrid, pour cette saison actuellement en cours, avec une option pour une autre saison ainsi qu'une clause de rachat à l'issue de cette fameuse seconde saison. Un retour dans un club avec qui il a déjà évolué entre les années 2014 et 2019, avant donc de filer en Catalogne. Avec le Barça, le natif de Mâcon sort de deux saisons pas vraiment faciles, malgré ses 35 buts inscrits et ses 17 passes décisives délivrées, en 102 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Un bilan qui restera forcément positif, si on le compare à son bilan face au FC Barcelone.

Griezmann a déjà rencontré le Barça 26 fois

Avant de débarquer dans le club blaugrana, l'attaquant avait ainsi porté les couleurs de la Real Sociedad, son club formateur, entre les années 2009 et 2014, avant donc de prendre la direction de l'Atlético de Madrid. En dix ans, l'international français, champion du monde en 2018, a rencontré le FC Barcelone à 26 reprises, toutes compétitions confondues. D'abord dix rencontres sous le maillot de la Real Sociedad, pour un premier affrontement le 12 décembre 2010 et un dernier le 22 février 2014. Pour un bilan de trois buts inscrits pour deux passes décisives délivrées. Une implication sur cinq buts des siens dans quatre rencontres différentes, toutes compétitions confondues, pour un bilan d'une victoire, deux matchs nuls et une défaite.

Un doublé avec l'Atlético contre le Barça en 2016

Pour ce qui est de son passage chez les Colchoneros, entre le 11 février 2015 et le 6 avril 2019, Antoine Griezmann a participé à seize rencontres avec son club, contre le FC Barcelone, en compétition officielle. Et son bilan est le même qu'avec son club formateur, à savoir trois buts ainsi que deux passes décisives. Le 13 avril 2016, le joueur, aujourd'hui âgé de 30 ans, avait alors inscrit un doublé. Son seul doublé contre les Blaugrana. En étant également impliqué sur cinq buts des siens, cela avait alors permis à son équipe d'engranger une victoire, deux matchs nuls tout en déplorant une défaite. Ce samedi soir à 21h00, pour le compte de la 8eme journée de Liga, Antoine Griezmann devrait donc, pour la 27eme fois, être dans le camp adverse, contre le FC Barcelone. Buteur lors du dernier match des siens, en Ligue des champions, sur la pelouse de l'AC Milan (1-2), cette semaine, l'international français aura certainement à cœur d'enchaîner.