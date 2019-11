L’heure exacte du Clasico Barça-Real connue

La Liga espagnole a livré ce mercredi son verdict concernant la programmation exacte du Clasico entre le Barça et le Real Madrid. La date était connue depuis quelques jours, à savoir le 18 décembre, et l’horaire vient d’être à son tour fixé. Les deux géants espagnols en découdront bien le soir à 20h, et non dans l’après-midi comme certains journaux espagnols ont pu le suggérer. Pour rappel, le match devait initialement se tenir le 26 octobre dernier, mais il a été reporté en raison des évènements qui ont touché la région catalane, avec les manifestations des indépendantistes locaux et les incidents qui en ont découlés. Bien que comptant un match en moins, les Blaugrana et les Merengue occupent actuellement les deux premières places au classement du championnat. Ils ont le même nombre de points et l’équipe de Valverde ne devance celle de Zidane qu’à la faveur d’une meilleure différence de buts (+18 contre +16). Le duel prévu dans environ un mois pourrait servir à les départager.