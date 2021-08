L'heure d'Eden Hazard à Madrid est-elle enfin venue ?

Il fallait voir sa passe décisive sous la forme d'une Madjer pour Karim Benzema, pour reconnaître que le talent d'Eden Hazard n'était jamais parti. Si tant est si bien qu'il l'ait quitté un jour... Depuis son arrivée en provenance de Chelsea il y a un peu plus de deux ans pour une somme allant de 115 à 160 millions d'euros selon les différentes sources, le Belge n'a jamais eu l'opportunité de briller en Espagne. La première raison est surtout l'enchaînement des blessures pour l'ancien Blues. Depuis celle contractée contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions en novembre 2019, Eden Hazard n'a cessé d'observer des contres-temps dans son développement à Madrid.

Récemment, la Cadena Ser, un média local, a retracé le bilan du n°7 madrilène avec la Casa Bianca avec un constat implacable : Le joueur de 30 ans n'a pas disputé un match complet avec le Real depuis le 23 novembre 2019 et un match contre la Real Sociedad soit 21 longs mois... Une absence aussi longue pour le joueur que pour les dirigeants du Real, soucieux de rentabiliser un investissement colossal. Ajoutez à cela, une légère prise de poids dans la cité ibérique et vous obtenez le cocktail « idéal »... Mais depuis, le Brainois a remonté la pente, pris la pleine mesure de son corps et a effectué un gros travail pour être d'attaque à l'Euro avec la Belgique. L'international s'est d'ailleurs montré à son avantage malgré un claquage tendineux subi contre le Portugal en huitièmes de finale.

Un nouveau départ



Depuis ce match contre la sélection de Cristiano Ronaldo, on n'avait plus vu Eden Hazard sur un terrain jusqu'à la semaine dernière et sa titularisation surprise contre Alavès dans le cadre de la première journée de Liga. Pour la première sous l'ère Carlo Ancelotti, le Belge a fait ce qu'il sait faire de mieux sans excès. Très disponible, concentré et appliqué, l'ancien Blues a joué juste et bien. Intelligent dans son placement, il s'est rassuré en réussissant quelques dribbles sans tomber dans son propre cliché. En prime, il y a donc ce geste. Involontaire au premier regard, cette passe en Madjer d'Eden Hazard pour Karim Benzema est bien le fruit de sa propre volonté.

Après soixante-six minutes sur le pré, le coach italien a préféré le sortir, sans doute pour le ménager et pour surveiller sa remise en forme. Avec cette belle heure de jeu disputée, Eden Hazard peut être satisfait de lui. Et il l'était au micro des médias après la victoire officielle du Real (4-2) : « Ma blessure à la cheville appartient au passé. C'est déjà sorti de ma tête. Je me sens bien, j'ai vraiment de bonnes sensations. Le premier match est important et on voulait le gagner. On veut gagner chaque match et gagner chaque titre. » S'il ne faut jurer de rien, encore moins au sujet d'Eden Hazard, il semble tout de même bien parti pour enfin s'exprimer librement en Espagne.