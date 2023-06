Lewandowski explique sa signature pour le Barça malgré les difficultés du club

Son choix en avait surpris plus. L’été dernier, Robert Lewandowski n’avait pas hésité à faire le forcing auprès de ses dirigeants pour obtenir son départ au FC Barcelone. Pourtant, le Polonais évoluait sous les couleurs du Bayern Munich, un club dont les ambitions semblaient plus élevées à la vue des difficultés traversées par le club catalan. Qu’importe, l’ancien de Dortmund a rallié la Catalogne, ramenant la Liga à son équipe et terminant meilleur buteur de la Liga. Dans une interview accordée à TVP Sport, Robert Lewandowski est revenu sur les raisons ayant motivé ce choix.

« J’ai le sentiment d’être dans un endroit spécial »

« C'est un grand défi de pouvoir se battre pour des titres dans un club en reconstruction. Je suis heureux de faire partie de ce projet. Je suis reconnaissant pour chaque jour, chaque minute et chaque match avec le Barça. J’ai senti l’histoire et pourquoi le Barça est plus qu’un club, j’ai ressenti quelque chose de magique. Chaque jour que je mets ce maillot, j’ai le sentiment d’être dans un endroit spécial. Le nombre de fans du Barça est incroyable et leur soutien est visible à tout moment. »