L’esprit combatif revient au Barça

Xavi Hernandez et ses hommes ont passé un week-end mémorable en s'imposant 4-1 à Valence. Un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang et un but de Frenkie de Jong ont permis au Barça de s'imposer à Mestalla. Une victoire aussi importante s'accompagne d'une récompense, puisque Xavi a décidé de donner un jour de congé à ses joueurs aujourd'hui. Les stars du Barça ont fait une séance de récupération lundi, mais avant le grand choc de jeudi contre Naples en Europa League, un jour de repos a été accordé.

9 joueurs sur le pied de guerre

Mais selon Sport, neuf joueurs se sont tout de même présentés pour faire une séance, bien décidés à ne pas perdre le rythme. Selon le rapport, Eric Garcia, Ferran Torres, Sergio Busquets, Dani Alves, Luuk De Jong, Ronald Araujo, Sergi Roberto, Memphis Depay et Clément Lenglet se sont tous présentés pour tenter d'entretenir leurs jambes. Cependant, Alves ne pourra pas jouer jeudi car il n'est pas enregistré.