L'Espanyol fait un carton d'audience en Chine

Son transfert a fait peu de bruit, fin janvier dernier. Et pourtant, c'est une star du football qui a débarqué en Catalogne. Il s'agit de Wu Lei, l'attaquant vedette du championnat chinois, qui a rejoint l'Espanyol quelques jours avant la clôture du mercato hivernal.

Ce joueur s'était fait connaître en 2006, en devenant le plus jeune joueur chinois à jouer un match professionnel, à 14 ans et 287 jours. Depuis, il a marqué 151 buts en 296 matches de première division chinoise, dont 27 buts en 29 matches la saison passée avec le Shanghai SIPG. Et, visiblement, les Chinois ont envie de savoir ce que l'attaquant de 27 ans va donner en Europe: ils étaient 40 millions, en Chine, pour suivre ses débuts lors d'une affiche que l'on pourrait qualifier d'ordinaire entre Villarreal et l'Espanyol (2-2), alors que Wu Lei n'a joué que les 12 dernières minutes.

Des chiffres qui en disent long sur le potentiel commercial représenté par Wu Lei, recruté pour seulement 2 millions d'euros, et dont la présentation avait atteint une portée de... 350 millions de personnes sur les réseaux sociaux en Chine, selon The Independent. L'Espanyol, dont les propriétaires et le président sont Chinois, s'est d'ailleurs créé des comptes sur Webo, WeChat, TikTok et Donghgiudi, les réseaux sociaux populaires en Chine, et y possède déjà 520 000 abonnés, relaye Goal. La conquête du marché chinois est l'un des objectifs de LaLiga, qui programme depuis plusieurs saisons des rencontres à 12h ou 13h, en prime-time en Asie.

Dimanche dernier, c'est l'Espanyol qui avait droit au créneau du dimanche midi. Et l'autre club de Barcelone devrait rapidement devenir un des clubs les plus populaires en Chine...