Les regrets de Wesley Sneijder : « J'aurais pu être l'un des meilleurs joueurs du monde »

À son arrivée au Real Madrid en 2008, Wesley Sneijder était l'un des meilleurs joueurs du monde. L'ancien de l'Ajax multipliait les buts dans le jeu, les coup-francs directs et les passes décisives. Mais le niveau de Sneijder a vite baissé pour ne plus jamais tutoyer les hauteurs stratosphériques entrevues lors de son arrivée chez les Merengue. Au micro de Fox Sports NL, l'intéressé a admis qu'il aurait pu faire beaucoup mieux au vu de son potentiel : « Je dois être honnête et admettre que j'aurais pu être mentionné aux côtés des Messi et Ronaldo si j'avais fait preuve d'un engagement à 100%. Je le sais très bien. Mais je ne voulais pas faire ça et je n’ai aucun regret à ce sujet. Ce n’est pas que je ne l’avais pas en moi, mais je ne voulais tout simplement pas le faire », a-t-il dit.

Sneijder revient sur le Ballon d'Or 2010

Avec le triplé historique de l'Inter Milan en 2010 et une finale de Coupe du monde perdue face à l'Espagne, Sneijder était un des favoris pour le Ballon d'Or cette année-là, mais ne remportera finalement pas le trophée individuel suprême : « J'ai apprécié ma carrière de footballeur sur et en dehors du terrain. J'ai remporté tous les trophées que je pouvais remporter au niveau du club, donc je ne regrette rien du tout. Je suis un joueur d'équipe et j'aime réussir en équipe, mais je leur répète que gagner la Ligue des champions était plus agréable qu'un trophée individuel. Bien sûr, cela aurait été la cerise sur le gâteau, mais le fait que les gens me disent que j'aurais dû le gagner suffit à ma satisfaction ».