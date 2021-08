Les regrets de Depay pour Messi

Memphis Depay a rejoint cet été le FC Barcelone, avec l’espoir entre autres d’évoluer au côté de l’un des meilleurs joueurs au monde, si ce n’est le meilleur. Il n’aura finalement pas cette chance. Lionel Messi a filé vers le PSG avant même que les deux joueurs n’aient la chance de se rencontrer au centre d’entrainement des Blaugrana. Le Néerlandais vient de reconnaitre qu’il s’agit d’une vraie source de regrets.

Consolé par le vestiaire du Barça

« Je n'ai même pas pu le [Messi] connaitre. Il est arrivé tard en pré-saison à cause de ses vacances après la Copa America et je n’ai même pas eu l’occasion de lui dire bonjour », a déploré l’ancien Lyonnais dans un entretien à El Periodicio. De ce côté-là, le jeune parisien Ismaël Gharbi est donc plus verni que la nouvelle star barcelonaise.

Même si le génie argentin n’est plus là, Depay n’a pas de remords par rapport au fait d’avoir opté pour le Barça. Au vu de l’accueil qu’il a reçu et aussi de sa complicité avec l’entraineur Ronald Koeman, il se montre même optimiste quant à ses chances de faire une bonne saison du côté du Camp Nou. « Je sais ce que [Koeman] attend de moi. Je sais ce que je dois faire, il y a une alchimie entre nous. C'est très important (…) Tout le monde a été très gentil et ils m'ont facilité la tâche. Piqué m'a beaucoup aidé parce que son anglais est bon. Avec [Jordi] Alba, on passe aussi de bons moments. Bien sûr, Frenkie et Dest aussi, car je les connaissais déjà. C'est un très bon vestiaire ».