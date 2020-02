Les joueurs du Barça jaloux ? Griezmann dément

Mardi, le magazine France Football indiquait que l’international français du FC Barcelone Antoine Griezmann avait admis un certain mal être au sein du vestiaire Blaugrana, mais avait l’intention de se battre malgré la « jalousie » de certains de ses coéquipiers par rapport à son statut de champion du monde avec les Bleus. Des propos tenus en privé par Griezmann selon le média français, démentis depuis par le joueur et son entourage. Le démenti du clan Griezmann

Contactés par le quotidien sportif espagnol Marca, ces derniers ont nié cette discussion avec France Football. Et l’ancien joueur de la Real Sociedad a même affirmé au média ibérique qu’il n’avait jamais tenu de tels propos en privé. Le Barça, qui vit des heures difficiles aussi bien sur le plan institutionnel que sportif, n’avait pas besoin d’une telle polémique…