Les joueurs de l'Athletic Bilbao montent un groupe pour venir en aide aux enfants malades

C'est une belle initiative de la part des joueurs de Bilbao. Pour venir en aide aux enfants malades, le groupe "Orsai", composé de six joueurs de l'Athletic Bilbao, vient de sortir une deuxième chanson intitulée "Tu Estrella" (ton étoile).

Les paroles de la chanson ont été écrites par les parents de l'association Aspanovas, qui vient en aide aux familles dont l'enfant est atteint d'un cancer. Les bénéfices de celle-ci seront reversés à cette association. Des CD à 10 € ainsi que toutes sortes d'objets dérivés seront disponibles à la vente. Dans le clip YouTube assorti à la musique, on peut y voir plusieurs joueurs de l'équipe basque. On reconnaît Asier Villalibre au micro, qui est prêté cette saison à Alavés. Oscar de Marcos, Mikel Vesga et Mikel Balenziaga à la guitare, Iñigo Lekue à la basse et Dani Garcia à la batterie.