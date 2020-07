Les enjeux de la dernière journée de Liga

Une intense course à la Ligue Europa



Le point chaud de la dernière journée de Liga concerne la course à l'Europe. Après 37 journées, elle est complètement folle. Mathématiquement, même Osasuna, le 11eme peut encore se qualifier pour la Ligue Europa. Mais pour y arriver, il faudrait remonter un énorme retard sur la différence de buts de Getafe (+7 contre -8) et espérer des défaites de Grenade et Valence. Les chances sont donc minimes pour les récents tombeurs du Barça. Si Villarreal est déjà qualifié pour la phase de poules, il reste une place à prendre pour l'y accompagner et une pour les barrages de la C3. La Real Sociedad va tenter de préserver sa cinquième place sur la pelouse de l'Atletico Madrid alors que Getafe doit stopper sa mauvaise série à Levante pour ne pas tout perdre. Pour l'instant, los Azulones a un point de retard sur les Basques et un d'avance sur la meute de poursuivants.





Valence se déplace sur la pelouse d'un FC Séville en course pour le podium sans être maître de son destin. Les hommes de Voro, qui va diriger le dernier match de son intérim, ont besoin de gagner et d'espérer. Une victoire peut se transformer en qualification pour les poules ou pour les barrages de la Ligue Europa mais aussi être synonyme d'énormes regrets. Derrière les coéquipiers de Kevin Gameiro, Grenade peut espérer créer la surprise. Neuvième, el Grana a la première qualification en Ligue Europa de son histoire dans le viseur. Pour y arriver, il faudra s'imposer contre Bilbao, une équipe qui ne joue plus rien, et espérer des contre-performances de Valence et Getafe.

Duel Leganes-Vigo pour le maintien



Qui accompagnera l'Espanyol Barcelone et Majorque en deuxième division ? Pour l'instant, Leganes est dans la zone rouge. Mais les Pepineros n'ont qu'un point de retard sur le Celta Vigo. Pour se maintenir, le club de la banlieue madrilène doit faire un résultat contre un Real déjà champion (21h00) et espérer une contre-performance des Galiciens sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (21h00). On assisterait alors à la phase finale d'un énorme braquage. Leganes a passé 36 des 37 journées disputées parmi les relégables. En cas d'égalité, l'avantage est au Celta Vigo.

Quique Setien, une sortie sur une bonne note ?



Quique Setien se sait menacé. Des rumeurs parlent d'un renvoi avant même le Final 8 de la Ligue des Champions. L'entraîneur nommé sur le banc catalan pourrait donc diriger le Barça pour la dernière fois ce dimanche sur la pelouse d'Alavès (17h00). Une motivation suffisante pour permettre à ses hommes de l'emporter ?

Benzema peut-il embêter Messi dans la course au Pichichi ?