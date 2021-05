Les critiques ? Luis Suarez savoure

L'Atlético Madrid peut s'offrir le titre de Liga cette saison au nez à la barbe du Real Madrid, mais aussi et surtout, du Barça, l'ancien club de Luis Suarez. Chassé du club catalan par le coach batave Ronald Koeman à l'inter-saison, "El Pistolero" a atterri chez les Colchoneros et s'apprête désormais à priver les Blaugrana de titre de Liga. De quoi savourer l'ironie... Et l'attaquant uruguayen ne s'en prive d'ailleurs pas.

Suarez n'oublie pas les critiques

"Tout le monde aime les défis, et venir ici [à l'Atletico] a été un très gros défi pour moi pour de nombreuses raisons", a déclaré l'ancien joueur de Liverpool à Club del Deportista. "L'année dernière, j'ai reçu des critiques et on a dit que je n'étais plus capable de concourir pour de grandes choses, ou qu'à Barcelone, je ne pouvais pas évoluer au haut niveau. Et cela crée un défi pour vous au niveau individuel car cela vous donne envie de continuer à montrer que vous faites partie de l'élite du football et de montrer qu'il y a une raison pour laquelle je reste le genre de joueur que je suis depuis tant d'années", a rappelé le buteur des Matelassiers. "J'ai pris cette aventure comme un grand défi et avec beaucoup d'enthousiasme. Je ne regrette rien, au contraire : je suis excité et désireux de continuer à démontrer ma qualité", a encore asséné Suarez.