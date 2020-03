Dans un effectif en pleine mutation, l'expérience de Karim Benzema n'a pas de prix. Facteur X de la Maison Blanche, l'avant-centre français a pris le lead de l'attaque madrilène depuis le départ à la Juventus de Cristiano Ronaldo à l'été 2018. Buteur, passeur, créateur, l'ancien Lyonnais s'illustre surtout pour sa justesse dans le jeu et sa capacité à s'adapter à différentes configurations tactiques. Une aptitude précieuse pour ses coéquipiers, comme l'a expliqué le jeune Vinicius Jr.

Vinicius Jr : "Il me conseille sur mes prises de décision"

Aussi déroutant que perfectible, Vinicius Jr a reconnu être conseillé par Karim Benzema pendant les matches, citant même le Français comme l'un de ses "joueurs préférés" dans l'effectif. « Il m’a aidé dès le premier jour. Il me conseille sur mes prises de décision. Lors d’un match contre l’Atlético, j’ai perdu un ballon et ils ont marqué. Benzema m’a proposé de changer de position pendant quelques minutes pour que j’aie un peu moins le ballon afin de retrouver de la confiance et revenir progressivement dans le jeu », a expliqué le jeune international auriverde dans des propos repris par le quotidien AS.