La parole de Lionel Messi est rare et quand le numéro 10 du Barça la prend, c'est rarement sans un objectif précis en tête. Ce vendredi, La Pulga fait la Une de SPORT le quotidien catalan. Alors que la Liga pourrait reprendre ses droits, il a affiché son espoir que la trêve soit bénéfique au club catalan. « Eh bien, peut-être que cette pause pourrait finir par nous être bénéfique, mais voyons s'ils peuvent commencer les compétitions et là nous n'aurons plus des doutes, car nous vérifierons le niveau que nous avons ou pouvons avoir lorsque que l'on commencera » , a jugé le natif de Rosario.

Messi apprécie Lautaro Martinez

Dans des déclarations accordés au Mundo Deportivo, il a parlé de son compatriote en sélection, Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan, courtisé par le Barça. « Pour être sincère je ne sais pas s’il y a eu ou s’il y a des négociations pour lui, je n’en ai aucune idée. Mais, comme il me semble l’avoir déjà dit, Lautaro est un attaquant impressionnant car c’est une pointe très complète : il est puissant, il frappe bien, il a le sens du but, il protège bien son ballon. Il a beaucoup en commun avec Luis Suarez dans sa façon de jouer. »

Par ailleurs, Messi est revenu sur ses déclarations lorsqu'il avait indiqué que pour lui, le Barça devait bien jouer afin d'envisager remporter la Ligue des Champions, chose avec laquelle son entraîneur était en désaccord. « Peut-être que Setién m’a mal compris. Je voulais dire qu’avec la façon avec laquelle nous jouions, nous n’aurions jamais pu gagner la compétition. Je ne doute pas de la qualité de l’équipe », a-t-il assuré. Le Barça court après un titre en Ligue des Champions depuis 2015 et sa victoire en finale de la compétition face à la Juventus Turin.