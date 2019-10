Les confessions de Lionel Messi

Les hormones de croissance

Lionel Messi est un géant du football, malgré son 1,70m. Mais il n'aurait sans doute pas eu la même carrière si, au centre de formation du FC Barcelone, il n'avait pas bénéficié d'un traitement à base d'hormones de croissance pour combler son déficit de taille. "Cela a commencé quand j’avais 11 ou 12 ans. C’était choquant pour mes parents mais important pour le futur, confie Messi à ce sujet, en expliquant qu'il faisait très attention à ce qu'il faisait avec ce produit. J’ai toujours été très responsable avec les injections. C’était comme un stylo que je rangeais dans le réfrigérateur. Je l’emmenais partout avec moi. (...) Parfois j’allais chez des amis et ce sont eux qui me rappelaient de faire mon injection."

Ronaldinho, le grand frère

Si à ses yeux Ronaldo, le Brésilien, est "le plus grand de tous", parmi les attaquants qu'il a vu jouer, Messi aime souligner le rôle joué par Ronaldinho à son arrivée à Barcelone. "Ronaldinho m'a beaucoup aidé. Quand je suis entré dans le vestiaire du Barça à 16-17 ans, j'ai vu tous ces monstres, c'était compliqué, raconte "La Pulga". Il m'a pris sous son aile, il m'a mis à l'aise, m'a fait sortir. Après, sur le terrain, je le cherchais toujours, même si on n'a joué que quelques années ensemble. J'aurais aimé jouer plus longtemps avec Ronaldinho."

La retraite à Barcelone

Alors qu'il évoque parfois la possibilité de finir sa carrière en Argentine, avec les Newell's Old Boys, Messi est désormais pessimiste sur le sujet. "Je n'ai pas envie de partir d'ici, je n'ai aucune envie de quitter Barcelone, explique-t-il. Je rêve de pouvoir jouer aux Newell's, dans le championnat argentin, mais je ne sais pas si ce sera possible. J'ai une famille, et elle passe avant mes envies. (...) Je vis dans un endroit qui m'a tout donné et, grâce à Dieu, je suis tranquille et je peux donner à mes enfants un avenir spectaculaire." Manifestement, les fils de Messi, eux, préféreraient rester en Catalogne. "Thiago est grand et il a ses amis. Quand je lui dis qu'on va partir, il n’aime pas du tout. Quand on part en Argentine pour un mois, il veut revenir."

Ses échecs avec l'Argentine

Même s'il a tout gagné avec le Barça, Messi n'a jamais triomphé avec le maillot de l'équipe d'Argentine, en dehors de la victoire aux Jeux Olympiques 2008. Ses échecs avec l'Albiceleste ont un poids, mais le quintuple Ballon d'Or ne changerait sa carrière pour rien au monde. "C’est difficile, je pense que j’aurais aimé être champion du monde, c’était un de mes plus grands rêves mais je ne changerais rien, confie Messi. C’est ce que Dieu m’a donné, j'ai ce que j'ai et je ne peux pas me plaindre, footballistiquement, et personnellement avec ma famille et mes amis. Je ne peux pas changer tout ce que j'ai vécu et ce que j'ai, c'est parce que Dieu le voulait et c'est tout."