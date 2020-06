Les compos de Real Madrid - Valence

Pour sa seconde sortie depuis la reprise de la Liga, le Real Madrid se présente avec un onze sans surprise. Organisés en 4-4-2 losange, les Merengue seront portés par le duo Benzema-Hazard, deux attaquants épaulés par un Luka Modric replacé en numéro 10. Casemiro, Valverde et Kroos sécurisent un milieu très dense devant une défense classique, avec Varane-Ramos en charnière et Carvajal et Mendy sur les côtés.



La compo du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Ramos, Mendy - Valverde, Casemiro, Kroos - Modric - Benzema, Hazard



En face, Valence tentera de procéder par attaques rapides avec un 4-4-2 à plat où le tandem Maxi Gomez-Rodrigo devra exploiter ses rares munitions. Le Français Kondogbia est titulaire.



La compo de Valence : Cillessen - Wass, Guillamon, Mangala, Gaya - Soler, Parejo, Kondogbia, Torres - Maxi Gomez, Rodrigo