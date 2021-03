Les chantiers de Laporta

[📺 LIVE] ⚽ #FootballShow

👏 Joan Laporta est le nouveau président du Barça !

🤔 Le début d'une nouvelle ère ? pic.twitter.com/dw5SW1HSEM

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 8, 2021



2 - Barcelone a perdu 2 réceptions consécutives en C1 pour la première fois de son histoire. C’est aussi la première fois qu’il encaisse au moins 3 buts lors de 2 matches à domicile de LDC d’affilée. Historique. #BarcaPsg pic.twitter.com/2oRAsbdXa9

— OptaJean (@OptaJean) February 16, 2021

Alors que le titre reste plus que jamais jouable en Liga, les esprits des supporters du Barça sont concentrés sur le meilleur joueur de l'histoire du club : Lionel Messi. Depuis l'élection de Joan Laporta la semaine dernière, les socios attendent désormais la mise en application de son programme. Vainqueur des élections avec plus de 54% des votes, l'ex-président et député doit convaincre l'icône argentine de poursuivre l'aventure afin d'être la pierre angulaire du nouveau projet présidentiel : "encadrer les jeunes de la Masia avec les légendes du club".Le nouveau président, qui avait déjà dirigé les Blaugrana de 2003 à 2010 - installant notamment Pep Guardiola sur le banc -, doit s entretenir avec Lionel Messi afin de convenir d'un nouveau contrat moins gargantuesque que les 140 millions d'euros brut annuels du moment, pour permettre à l équipe de retrouver les sommets dès la saison prochaine. Puisque, selon Laporta, "les années de transition n'existent pas au Barça".Les arrivées d'Eric Garcia (Manchester City) et David Alaba (Bayern, fin de contrat) pourraient permettre de renouveler l'arrière-garde catalane à moindre coût. Les négociations avec Sergio Aguero,(Manchester City, également en fin de contrat), proche de Lionel Messi, sont aussi en bonne voie. Reste à renforcer le milieu de terrain, symbole du Barça dominant des années 2010 et désormais en grande souffrance.Toutefois, si Lionel Messi ne souhaite pas participer au projet, le chantier du président serait considérable mais pas impossible. La confiance des socios serait entachée, mais le vestiaire libéré de la présence du sextuple Ballon d'Or, ce qui pourrait libérer Antoine Griezmann pour mener l'attaque barcelonaise avec Ousmane Dembélé, en grande forme depuis deux mois. Le printemps s'annonce donc déterminant pour Laporta, qui devra également choisir entre Ronald Koeman et le pari Julian Nagelsmann (33 ans), coach de Leipzig et favori à la succession du Néerlandais pour remporter la Ligue des Champions qui fuit la Catalogne depuis 2015. C'est l'objectif annoncé, presque obligatoire, du nouveau président.