Les blessures dans les cinq grands championnats européens ont augmenté de 20% la saison dernière et ont coûté aux clubs environ un demi-milliard de livres, selon une nouvelle étude, ce qui suscite des inquiétudes quant au bien-être des joueurs dans un contexte d'encombrement des rencontres. Le courtier d'assurance Howden's European Football Injury Index a estimé que les coûts des blessures ont augmenté de 29% à 559,6 millions de dollars pour la saison 2021-22, avec le Paris St Germain en tête de liste avec 35 millions de dollars.

Hausse vertigineuse pour les blessures

Le coût des blessures est calculé en multipliant le coût journalier d'un joueur par le nombre de jours où il a été indisponible. L'inflation salariale a également joué un rôle dans cette augmentation. La Premier League a enregistré le plus grand nombre de blessures (1 231), suivie par la Bundesliga allemande (1 205) et la Liga espagnole (848). Le Real Madrid a enregistré le plus grand nombre d'absences (114), tandis que le Bayern Munich et Chelsea ont tous deux subi 97 blessures. Si l'on considère les deux dernières saisons, on peut raisonnablement conclure que les perturbations des rencontres (dues à Covid-19) et les encombrements ont un impact en termes de blessures", a déclaré James Burrows, responsable des sports chez Howden.