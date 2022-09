Les affaires de Marcelo prospèrent à Madrid

On murmurait depuis plusieurs jours qu'un accord était en vue, et maintenant c'est officiel. Il s'agit du retour du Brésilien dans le monde du football après avoir passé les derniers mois à se maintenir en forme en s'entraînant à la maison et en salle de sport. Marcelo a fait ses adieux au Real Madrid en tant que joueur le plus titré de l'histoire du club, remportant la Ligue des Champions lors de son dernier match en tant que madridista. Il ne participera toutefois pas à la compétition de cette saison, car l'équipe grecque disputera l'Europa League. Marcelo pourrait jouer contre ses anciens coéquipiers madrilènes Cristiano Ronaldo, Casemiro et Raphaël Varane dans un hypothétique match contre Manchester United.

S'installer en Grèce signifie également refaire ses valises pour commencer une nouvelle vie au Pirée, même si Marcelo gardera un œil sur ses affaires dans la capitale espagnole, où il vit depuis 16 ans. L'ex-capitaine de Madrid a su faire fructifier sa fortune en investissant dans des entreprises qui lui permettront de conserver son patrimoine une fois sa carrière de footballeur terminée.

Marcelo, businessman avisé

Le Brésilien n'a pas perdu de temps - en plus d'être propriétaire de trois clubs par le biais de sa holding DOCE, d'un salon de coiffure à Rio de Janeiro et d'une collaboration avec une entreprise de bijouterie catalane, il possède également deux sociétés dans lesquelles il apparaît comme l'unique administrateur, Belluly et Borsen Trade, comme l'a confirmé le LOC.

Les deux sociétés sont liées à la promotion immobilière et ont leur siège dans la Calle Francisco Silvela, au nord de Madrid. Il possède également un appartement de 140 mètres de long à Valdebebas, à seulement deux kilomètres du Real Madrid City. Aucune des sociétés anonymes ne présente de comptes annuels, mais dans le cas de Belluly, on sait qu'elle a un capital social de 757 776 euros.