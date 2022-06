Les adieux du Real Madrid à Bale

Le Real Madrid a publié un communiqué sur son site Internet pour faire ses adieux à Gareth Bale, qui quelques heures plus tôt avait fait de même, après neuf ans au club. La déclaration du Real Madrid sur Gareth Bale est la suivante : "Le Real Madrid souhaite exprimer sa sincère gratitude et son affection à Gareth Bale, un joueur qui fera à jamais partie de l'héritage du club", commence le communiqué du club madrilène.

Bale quitte le Real avec un palmarès impressionnant

"Depuis qu'il a rejoint le Real Madrid le 2 septembre 2013 à l'âge de 24 ans, il a vécu l'une des époques les plus glorieuses de notre histoire. Durant son passage au Real Madrid, il a récolté 19 trophées : cinq Coupes d'Europe, quatre Coupes du monde des clubs, trois Supercoupes de l'UEFA, trois titres de Liga, une Copa del Rey et trois Supercoupes d'Espagne."

"Sur le plan individuel, il a été nommé meilleur joueur de la finale de la Ligue des Champions 2018 et a remporté le Ballon d'or de la Coupe du monde des clubs la même année. En plus de son impressionnante moisson de trophées, Gareth Bale restera dans la mémoire de tous les fans du Real Madrid pour ses buts merveilleux et décisifs. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et nous voudrions lui souhaiter, ainsi qu'à toute sa famille, la meilleure des chances pour l'avenir."