Les 3 conditions demandées par Xavi pour rejoindre Barcelone

Pressenti pour prendre la succession d'Ernesto Valverde, Xavi Hernandez devra patienter avant de s'asseoir sur le banc du FC Barcelone. C'est en effet Quique Setién qui a pris les commandes de l'équipe, et au vu des exigences de Xavi, la perspective de voir le champion du monde 2010 propulsé dès cet hiver dans son club de toujours était très faible. Car Xavi avait une liste d'exigences longue comme le bras, selon les informations de la Cadena Ser.

Xavi a posé ses conditions

La première concernait le staff technique, dans lequel Xavi souhaitait intégrer 3 membres de sa garde rapprochée : son ancien coéquipier Carles Puyol, ainsi que Jordi Cruyff, son mentor Joan Vila. La seconde concernait un contrôle intégral du secteur sportif et la Masia, le mythique centre de formation du Barça. Enfin, la troisième était liée à une réorganisation du secteur médical. Et même si Josep Maria Bartomeu avaient répondu favorablement à toutes ces exigences, Xavi avait clairement indiqué sa préférence pour prendre l'équipe en été, et pas en cours de saison.