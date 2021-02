Leo Messi devance définitivement Cristiano Ronaldo

Lionel Messi a été désigné joueur de la décennie par la Fédération internationale d'histoire et de statistiques du football (IFFHS), devançant au passage Cristiano Ronaldo. L'Argentin est en tête de la liste des dix joueurs produite par l'organisation. Ronaldo occupe la deuxième place de ce classement prestigieux. Andres Iniesta et Neymar le talonnent, eux qui sont respectivement troisième et quatrième.

Messi préféré à Ronaldo

"Cr7" a peut-être remporté quatre titres de Ligue des Champions entre 2010 et 2020 et marqué des buts exceptionnels, mais il a été décidé que ce que Messi a fait dans le même laps de temps avec le FC Barcelone est plus impressionnant. Zlatan Ibrahimovic et Luka Modric se faufilent dans la liste aux huitième et neuvième place, tandis que Gianluigi Buffon et Manuel Neuer sont les deux gardiens sélectionnés dans le top 10. Malgré ses trois Ligues des Champions glanées avec le Real Madrid, le portier parisien Keylor Navas est absent.