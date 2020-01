Lenglet – Umtiti, qui a le mieux démarré à Barcelone ?

Si Clément Lenglet joue beaucoup plus que Samuel Umtiti cette saison, le joueur arrivé de Séville l'été dernier est encore loin d'avoir eu un impact aussi important que son aîné à Barcelone. Mais le défenseur de 25 ans semble marcher sur les traces de l'ancien Lyonnais. Arrivés au même âge en Catalogne, ils ont de nombreux points communs. Nous avons tenté de comparer leurs 18 premiers mois au Camp Nou. Et Lenglet est en avance sur le champion du Monde dans certains domaines. Une bonne nouvelle pour le Barça mais également pour l'équipe de France.

Un bilan global en faveur de Lenglet

L'ancien Sévillan a rapidement profité des blessures de ses concurrents directs pour grapiller du temps de jeu. Quelques mois seulement après son arrivée à Barcelone, le défenseur était déjà encensé par Ernesto Valverde. « Avec les blessures de Vermaelen et Umtiti, Lenglet a pris de l'importance et il l'a fait de manière régulière et absolument fiable. Pour nous, c'est un luxe d'avoir un tel joueur. C'est un joueur absolument fiable à tous les niveaux, très professionnel. Quand un joueur arrive d'une autre équipe, il y a toujours une période d'adaptation, mais lui s'est intégré tout de suite dans la dynamique de l'équipe. Il a été aidé par le fait de connaître déjà la Liga et pour nous c'est un joueur qui est en train de devenir fondamental. » Des compliments logiques quand on observe de plus près le rendement de l'international français depuis son arrivée. Celui qui avait déjà fait ses preuves en Liga a joué 66 matchs toutes compétitions confondues avec les Blaugranas. Quatre de plus que Samuel Umtiti au même moment. Avec six buts, il a aussi l'avantage sur son aîné qui n'a marqué qu'une fois lors de ses 18 premiers mois à Barcelone. Sur cette même période, les deux joueurs ont connu la défaite le même nombre de fois (7) et ont soulevé autant de trophées : 2. Un petit avantage quand même pour Lenglet qui a été sacré champion d'Espagne dès sa première saison catalane au contraire de Big Sam qui a dû se contenter d'une Coupe du Roi en plus de la Supercoupe.

Mais une efficacité supérieure en championnat pour Umtiti

Et c'est assez étonnant, car en championnat, Samuel Umtiti a les prestations les plus convaincantes. 17 clean-sheets et seulement 26 buts encaissés par Barcelone quand le natif de Yaoundé est sur la pelouse. C'est plus propre que les 39 fois où Marc-André ter Stegen a dû s'avouer vaincu quand Lenglet joue pour le Barça. Le joueur de 25 ans a participé à 15 rencontres sans encaisser de buts mais a aussi été expulsé deux fois. Ce qui ne l'a pas empêché de jouer un match de plus de Liga que son concurrent en club et en sélection. Une concurrence qui profite à tout le monde et promet un avenir radieux pour la défense tricolore.