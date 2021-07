Lenglet puni par le Barça ?

Le Barça aurait tranché sur le futur de Clément Lenglet avant la nouvelle saison. Le club Blaugrana est dans une véritable urgence. Il s'agit de vendre le plus vite possible pour espérer conserver Lionel Messi et homologuer les dernières recrues. Et Lenglet, très peu à son avantage avec les Bleus à l'Euro 2020, pourrait constituer une manne conséquente avec une belle vente.





Vendre pour survivre

Le quotidien sportif catalan Sport, réputé proche du Barça, affirme que l'idée est d'envoyer Lenglet en prêt pour la saison à venir mais d'inclure une option d'achat obligatoire qui serait déclenchée s'il fait un certain pourcentage d'apparitions pour sa future écurie. Avec Eric Garcia, Gerard Piqué, Ronald Araujo et Oscar Mingueza, les dirigeants Blaugrana estiment leur arrière-garde suffisamment fournie pour faire face à la campagne à venir. Et Lenglet, comme son compatriote Samuel Umtiti d'ailleurs, sont jugés excédentaires par les décideurs Blaugrana. Everton et West Ham ont été désignés comme deux destinations possibles pour l'ancien joueur de Séville. Quant à Umtiti, l'OL et l'OM seraient venus aux nouvelles.