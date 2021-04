Keylor Navas était l'un des joueurs les plus fiables de Zinedine Zidane au Real Madrid, et le Français aurait tout fait pour conserver l'actuel portier du PSG. Ancien coéquipier de Zidane en Bleu, Frank Leboeuf, a déclaré que l'entraîneur n'avait jamais voulu que Navas quitte le club, lui qui a finalement rejoint le Paris Saint-Germain après que Thibaut Courtois soit devenu le gardien numéro un du Real Madrid.

Leboeuf avertit le PSG

Depuis qu'il a rejoint le PSG, Navas a continué à montrer qu'il est l'un des meilleurs gardiens du monde, avec notamment une performance impressionnante contre le Bayern Munich en quarts de finale aller de la Ligue des Champions. "Zidane ne voulait pas que Navas parte", a déclaré Leboeuf à Telefoot. "Il est facile de comprendre pourquoi. Keylor Navas est le meilleur gardien de but du monde." Leboeuf a ensuite évoqué le match retour du PSG contre le Bayern, lui qui s'attend à une réaction des Allemands. "Je pense que le Bayern est blessé", a-t-il déclaré. "Ils ont pris une petite raclée, ce qui n'était pas prévu et probablement pas mérité. Je m'attends à une réaction."