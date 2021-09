Le zéro pointé de Griezmann avec l’Atlético

Antoine Griezmann a rejoint cet été l’Atlético Madrid après deux saisons passées à Barcelone. L’objectif était de se relancer, et retrouver l’efficacité qui était la sienne lors de son premier passage à l’Atlético. Malheureusement, ses premiers matches avec l’équipe de Simeone n’augurent pas vraiment un retour de grâce. Au contraire, ils laissent redouter un prolongement du calvaire qu’il vivait en Catalogne.

C’est la panne sèche pour Griezmann

L’attaquant français a disputé quatre rencontres depuis qu’il a effectué son come-back chez les Matelassiers, dont trois en tant que titulaire (214 minutes en tout). Les statistiques qu’il affiche au bout de presque un mois passé dans la capitale espagnole sont plutôt alarmantes. Non seulement il n’a pas inscrit le moindre but, ni délivré la moindre passe décisive, mais il n’a pas cadré le moindre tir non plus. Un bilan indigne d’un joueur considéré comme l’un des meilleurs attaquants de la planète.

S’il ne veut pas que son second séjour du côté de Wanda Metropolitano devienne un échec cuisant, « Grizou » a vite intérêt à rebondir et retrouver son rendement optimal. Dans cette optique, il peut compter sur le soutien de son entraineur Diego Simeone, prêt à lui laisser le temps qu’il faut afin qu’il redevienne le Griezmann d’avant. "Il est en train de s'adapter au nouvel Atletico, ce n'est pas le même qu'avant, mais nous avons de la chance de l'avoir avec nous", a confié à son sujet « El Cholo » il y a quelques jours.