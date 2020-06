Le top 5 historique des joueurs de la Real Sociedad

Luis Arconada (1973 - 1989)

Bien connu en France pour sa bourde lors de la finale de l'Euro 1984, le gardien basque a effectué toute sa carrière à la Real Sociedad (seize saisons, record du club), lui le natif de Saint-Sébastien. Avec le futur Barcelonais Txiki Beguiristain, il est un des symboles forts de la plus grande époque du club, double champion d'Espagne (1981, 1982) et demi-finaliste de la Ligue des Champions (1983).

John Aldridge (1989 - 1991)

L'attaquant irlandais de Liverpool est le premier à avoir brisé la règle de ne faire jouer que des Basques. Ses deux saisons à Saint-Sébastien ont été tout à fait honnêtes, avec 16 puis 17 buts. Il termine même deuxième meilleur buteur de Liga en 1991.

Darko Kovacevic (1996 - 1999 puis 2001 - 2007)

L'attaquant serbe est le cinquième buteur de l'histoire du club, avec 107 buts. Sa deuxième époque à la Real Sociedad coïncide vite avec la saison de grâce de Raynald Denoueix, qui avait porté l'équipe à la deuxième place de Liga en 2003 à la surprise générale, avec également Nihat ou Valeri Karpine.





Xabi Alonso (2000 - 2004)

Et bien sûr, il y avait aussi Xabi Alonso, dont l'histoire est absolument indissociable de la Real Sociedad. En effet, son père Periko faisait déjà partie de la grande équipe victorieuses des années 1980, avec Luis Arconada ou Beguiristain. Xabi Alonso avait notamment marqué face au Real des Galactiques (4-2, voir plus haut), comme Kovacevic deux fois et Nihat.

Antoine Griezmann (2009 - 2014)

Terminer avec Antoine Griezmann, formé à la Real Sociedad, c'est aussi insister sur la filiation des entraîneurs français à Saint-Sébastien : sept ans après le départ de Denoueix, c'est Philippe Montanier qui avait pris la suite en 2011 et a fortement contribué à faire exploser le joueur que l'on connaît désormais.