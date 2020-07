Le Top 5 des stars qui ont explosé à l’Atlético

Sergio Agüero



Avant de devenir le buteur le plus prolifique (254 buts) de l’histoire de Manchester City, où il est arrivé en 2011, Sergio Agüero a fait les beaux jours de l’Atlético de Madrid pendant cinq saisons. Car c’est dans la capitale espagnole que le "Kun" a véritablement explosé en Europe, après avoir débarqué d’Independiente à l’été 2006. Il remportera notamment la Ligue Europa avec les Colchoneros et rejoindra l’Angleterre, pour près de 45 millions d’euros, après une ultime saison qu’il aura terminée à la troisième place du classement des buteurs (20 buts) derrière Ronaldo et Messi.

Antoine Griezmann



S’il avait déjà démontré ses talents à la Real Sociedad, où il a été formé, Antoine Griezmann a véritablement franchi un palier en rejoignant l’Atlético en 2014. Si ses débuts à Madrid, notamment en raison de l’exigence de Diego Simeone, ont pu être compliqués, le Mâconnais est vite devenu une pièce maîtresse de l’équipe. En cinq saisons, il inscrira 133 buts en 257 matches et, malgré une finale de Ligue des champions perdue, garnira son palmarès avec une Ligue Europa et une Supercoupe d’Europe. Avant de devenir l’été dernier le joueur le plus joueur jamais vendu par l’Atlético (120 millions), au Barça, où il vit une première saison particulièrement compliquée.

Radamel Falcao



Cédé pour un peu moins de 45 millions à l’AS Monaco en 2013, plutôt que les 60 annoncés à l’époque, Radamel Falcao est au quatrième rang des joueurs les mieux vendus par l’Atlético. En deux saisons, le Colombien a surtout marqué le club madrilène de son empreinte, inscrivant 70 buts en 91 matchs et participant grandement à la conquête de la Ligue Europa 2012, une compétition qu’il avait déjà remportée l’année précédente avec le FC Porto. De retour à Madrid pour affronter son ancienne équipe avec le club monégasque en novembre 2018 lors d’un match de Ligue des champions, le "Tigre" avait d’ailleurs été acclamé par le Wanda Metropolitano.

Christian Vieri



Christian Vieri n’a passé qu’une seule saison à l’Atlético, en 1997-1998, mais cela lui a suffi pour faire forte impression. Car l’attaquant italien avait été tout bonnement exceptionnel, terminant meilleur buteur de la Liga avec 24 buts… en 24 matchs de championnat (et 29 en 32 matchs toutes compétitions confondues) ! "Bobo" reconnaîtra des années plus tard, dans son autobiographie, qu’il avait rejoint l’Espagne car on lui proposait un salaire bien plus élevé qu’à la Juventus. Il regagnera l’Italie et la Lazio, pour 25 millions d’euros, à l’issue de la Coupe du monde 1998, avant de retrouver ses standards madrilènes à l’Inter au début du siècle.

Lucas Hernandez



L’autre champion du monde 2018 de la liste. Comme Griezmann, Lucas Hernandez a quitté l’Atlético de Madrid l’été dernier, pour une très forte somme (80 millions d’euros, transfert record de l’histoire du Bayern Munich). Et comme Griezmann, le défenseur de 24 ans a connu des débuts difficiles dans son nouveau club. Mais chez les Colchoneros, où il est arrivé à l’âge de 11 ans, le natif de Marseille n’a pas tardé à se faire une place. S’il avait profité des blessures pour découvrir la Ligue des champions en 2016, à 20 ans, il avait crevé l’écran lors du quart de finale contre le Barça, avant de devenir incontournable en 2017-2018, la saison où il a remporté la Ligue Europa puis la Coupe du monde avec les Bleus.

La passe décisive de Lucas Hernandez pour Lewandowski :