Le titre pour le Barça ? Même De Jong n'y croit pas

Frenkie de Jong n'est pas sûr des chances du FC Barcelone de remporter la Liga, malgré l'amélioration des performances de l'équipe catalane dernièrement. De Jong, buteur et passeur décisif pour Riqui Puig lors de la victoire 2-0 de dimanche à Elche, n'est pas certain que le Barça soit de retour dans la course au titre. Le club Blaugrana en est pourtant à quatre victoires sur quatre dans l'élite espagnole depuis le début de l'année, bien que les hommes de Ronald Koeman accusent 10 points de retard sur l'Atletico Madrid.

Le Barça est mieux, mais pas top

"Je ne suis pas sûr", a-t-il déclaré à LaLiga TV lorsqu'on lui a demandé si le Barça était de retour dans la course au titre. "Nous devons gagner nos matchs et nous verrons où nous en finirons vers la fin de la saison." Le milieu de terrain batave a néanmoins noté l'amélioration nette des performances de son équipe depuis le début de l'année. "Nous sommes bien meilleurs et nous avons joué la plupart des matchs à l'extérieur et les avons tous gagnés en Liga. Nous sommes dans un meilleur moment", a déclaré De Jong. "Je pense que cette victoire nous fera du bien, nous avons travaillé dur, surtout en ce moment. Nous grandissons et nous nous améliorons en tant qu'équipe et nous espérons pouvoir continuer à nous améliorer."