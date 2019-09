Le sélectionneur espagnol ouvre la porte à un retour de Luis Enrique

Luis Enrique a eu la douleur de perdre sa fille la semaine dernière. L'ancien entraîneur de la Roma et de Barcelone avait décidé de stopper sa mission à la tête de la sélection espagnole à l'annonce de la maladie de sa fille. Son ancien adjoint, Robert Moreno, désormais sélectionneur a ouvert la porte à un retour de son ancien patron à la tête de la Roja. "Luis, je le considère comme un ami et il faut aller de l'avant dans tous les projets. Si a un moment, il décide qu'il a envie de revenir, j'en serai enchanté, je me mettrai de côté et je continuerai à travailler avec lui", a-t-il expliqué en conférence de presse.

L'Espagne va rencontrer la Roumanie, jeudi, et les Iles Féroé dimanche.