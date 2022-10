Le rétropédalage de Laporta sur la Super League

Le week-end dernier, Florentino Perez a fait un long discours sur la Superleague devant les membres du club lors de l'assemblée générale du Real Madrid. Aujourd'hui, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a de nouveau fait des commentaires publics à ce sujet.

Quand Laporta recule

Marca a couvert ses citations qui ont été faites lors d'un événement avec Sonora. Laporta semblait essayer de répondre à certains des doutes que de nombreux fans ont sur la Superleague. "Je suis entré dans la Superleague en tant que représentant du Barca avec le projet déjà bien avancé. Mon critère était, pour se débarrasser d'une ligue fermée, nous avons une pour avoir une Superleague, il doit y avoir une méritocratie."

"Et il y a une autre chose avec laquelle nous devons la combiner, la Superleague avec les ligues de chaque pays. Pour moi, c'est incroyablement important. Je crois aux ligues de chaque pays et pour moi, ce serait une grave erreur si la Superleague se substitue aux championnats." Il a également expliqué son point de vue sur les plus grandes équipes d'Europe qui s'affrontent constamment, beaucoup soupçonnant que les plus grands revenus que cela peut produire sont au cœur du problème.

"Je pense que jouer entre les grands clubs juste entre nous tout le temps deviendrait fatiguant. Cela finirait par être fatigant. Pour ceux d'entre nous qui aiment le football, nous finirions par être fatigués. Il est beau et sain qu'une petite équipe batte une grande. C'est très beau d'aller vers l'outsider. Et quand Leicester a gagné en Angleterre, c'était spécial. C'est ça le football. Une Superleague qui sera une Ligue des Champions améliorée. Avec un très bon format de la compétition, ce sera certainement la compétition la plus attractive du monde."