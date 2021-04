Le retour de Benzema à Lyon s’éloigne

La belle victoire du Real Madrid à Cadix mercredi soir a forcément plu à Zinedine Zidane, avec un Real qui a ramené trois points de sa visite au stade Ramon de Carranza. Deux buts de Karim Benzema et une réalisation d'Alvaro Odriozola ont contribué à un large succès 3-0 sur Cadix, pour faire une bonne opération dans la course au titre de Liga. Le Real, nanti d'un onze expérimental à cause des absences, a très bien joué.

"Profiter de Benzema encore longtemps"

"L'important pour nous est d'être prêt et de savoir défendre", a déclaré Zidane au terme du match, en conférence de presse. "Nous avons très bien défendu à nouveau. Pour moi, c'est la clé." Le doublé de Benzema le propulse juste derrière Lionel Messi au classement des buteurs de Liga. L'occasion poour Zizou d'évoquer le futur de son attaquant. "Je suis content de ce qu'il fait, pas seulement de ses buts", a déclaré Zidane à propos du Français. "Je suis très content de lui, nous l'apprécions et nous espérons pouvoir l'apprécier encore longtemps." Une prolongation dans l'air et un retour à l'OL qui s'éloigne ?