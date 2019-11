Le Real Madrid s’est remis la tête à l’endroit avant de défier Paris

Le PSG arrive à point nommé

Il y a un peu plus d’un mois, le Real Madrid délivrait une prestation indigente sur la pelouse du relégable Majorque (0-1). Dans la foulée, les jours de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe première semblaient comptés après un début de saison en demi-teinte. C’était sans compter sur la capacité de réaction des Madrilènes qui ont redressé la barre et affichent même une forme étincelante ces dernières semaines.restent en effet sur une série de cinq victoires et un match nul (19 buts inscrits, un seul encaissé). Signe de la confiance emmagasinée ces dernières semaines, les joueurs du Real n’ont pas douté samedi quand la Real Sociedad a ouvert le score sur leur pelouse suite à une grossière erreur de Sergio Ramos en tout début de match.et rejoindre ainsi en tête de la Liga le FC Barcelone.Le rendez-vous face au PSG mardi soir en Ligue des Champions arrive presque à point nommé pour le Real Madrid qui a l’occasion de valider sa bonne forme du moment face à une formation européenne de premier plan. La pression sera néanmoins sur la formation espagnole lors de ce rendez-vous attendu. Si le PSG a déjà validé son billet pour les huitièmes de finale,En dehors du résultat final, on attend surtout une prestation bien plus dense de la part des coéquipiers de Sergio Ramos que lors du match aller où les Parisiens avaient trop facilement surclassé leur adversaire du soir. « Nous sommes meilleurs, tout simplement. Logiquement. Nous avons connu un match compliqué à Paris, mais c'est du passé. Il n'y aura pas d'envie de revanche mardi. Nous voulons simplement faire un bon match », a estimé Zidane après la rencontre de samedi. Battu par le PSG à l’aller et auteur d’un match nul sur la pelouse de l’Atlético Madrid fin septembre, le Real est toujours en quête d’une victoire face à une grosse cylindrée cette saison.