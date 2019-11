Le Real Madrid s’est métamorphosé entre les deux matchs contre le PSG

Benzema effectue un début de saison tonitruant

25 - Seuls Lionel Messi (29) & Robert Lewandowski (28) ont inscrit plus de buts que Karim Benzema dans les 5 grands championnats en 2019 (25 - à égalité avec Mbappé). Affamé. pic.twitter.com/INVhdINnjk

— OptaJean (@OptaJean) November 23, 2019



Le pari Valverde au milieu de terrain



Une défense retrouvée

Le Real Madrid est transformé. A deux jours d’affronter le Paris Saint-Germain, ce mardi (21h00), dans le cadre de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le club madrilène, emmené par unil y a peu, a fait le plein de confiance. Après un début de saison très compliqué, le navire merengue a considérablement redressé la barre, depuis la défaite sur la pelouse de Majorque (1-0), le 19 octobre dernier.Arrivé au club en 2009, Karim Benzema n'a jamais aussi bien joué qu'aujourd'hui. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, l'attaquant français monte en puissance et explose particulièrement en ce début de saison. L'ancien Lyonnais en profite également pour soigner ses statistiques. Contre la Real Sociedad, le Tricolore a égalisé, inscrivant là son 10eme but en 11 matchs de Liga, son 25eme en 2019., alors que Kylian Mbappé possède le même total que lui. Cet été, Zinédine Zidane n'a pas cherché à tout prix à recruter un neuf, hormis Luka Jovic, cantonné à un rôle de remplaçant. Cette confiance, Karim Benzema la lui rend plus que bien.Il y a trois ans, en 2016, au moment de sa première arrivée sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane avait lancé un certain Casemiro. Si ce dernier ne s'épargne pas, cette année, il est particulièrement bien secondé. Cette fois, l'entraîneur français fait de plus en plus confiance à Federico Valverde. Ce dernier fait d'ailleurs désormais partie des éléments de base sur lequel s'appuie le champion du monde 1998.En grande difficulté au milieu de terrain, La Maison Blanche semble revivre et a retrouvé une certaine solidité, dans ce secteur de jeu. Ce n'était pas pour rien que « Zizou » réclamait cet été un certain Paul Pogba. Mais désormais, la sérénité semble être de nouveau de mise à ce niveau-là.En grande difficulté en début de saison en défense, le Real Madrid a depuis remis le verrou. Le club merengue peut désormais se targuer d'être l'une des meilleures défenses du championnat d'Espagne, avec seulement 10 buts encaissés en 13 rencontres, dont six lors des quatre premières journées.Contre la Real Sociedad (3-1), le but encaissé fut le premier depuis le fameux 19 octobre dernier et la défaite sur la pelouse de Majorque. De son côté,, dans les buts, a retrouvé de sa superbe. L'international belge a même battu le record d'invincibilité de Keylor Navas, d'une petite minute (535 contre 534 en 2014-15 et 2015-16).