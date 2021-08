Le Real Madrid retourne bientôt à Bernabeu

Le stade Santiago Bernabeu sera prêt à accueillir le Real Madrid après la pause internationale. Les Merengue ont été absents de leur domicile pendant près d'un an, jouant des matchs à Valdebebas pendant que les travaux commençaient au Bernabeu. Le célèbre stade est en train d'être rénové, avec un nouveau toit et une nouvelle coque, et ce projet ne sera pas terminé avant fin 2022.

Le Real revient à la maison

Mais après avoir effectué les premiers travaux, le Bernabeu est prêt à accueillir le Real Madrid et ses supporters à partir de début septembre, selon Marca. Les travaux se poursuivront entre les matchs, mais les supporters pourront s'y rendre en toute sécurité. Le Real Madrid n'aurait pas pu choisir un meilleur moment pour améliorer le stade, étant donné qu'il a pu jouer à Valdebebas alors que les supporters étaient bloqués à cause de la pandémie, et que les trois premiers matchs de cette saison ont tous été programmés à l'extérieur afin de laisser plus de temps pour sécuriser le stade et accueillir les supporters. Les fans pourront désormais revenir avant le match du 11 septembre contre le Celta Vigo le mois prochain, et le Real espère que la limite de 40 % fixée par le gouvernement central sera augmentée d'ici là.