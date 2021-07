C'est fait, après Sergio Ramos au PSG, Raphael Varane signe à Manchester United. La fin d'une époque au Real Madrid. Le club merengue a d'ailleurs décidé de saluer le défenseur français, irréprochable après une décennie dans la capitale espagnole. Le Real a ainsi diffusé un message sur ses canaux sociaux, souhaitant bon vent à l'international tricolore.

Le Real remercie Varane

"Notre club vous remercie pour votre professionnalisme et votre comportement exemplaire durant les dix saisons au cours desquelles vous avez défendu notre maillot, avec lequel vous avez remporté 18 titres : 4 Ligues des Champions, 4 Coupes du monde des Clubs, 3 Supercoupes d'Europe, 3 Liga, 1 Copa del Rey et 3 Supercoupes d'Espagne. Le Real Madrid tient à montrer toute son affection à Raphaël Varane et à sa famille et lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de sa carrière professionnelle", a indiqué le Real dans son communiqué.