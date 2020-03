La possession ne fait pas tout. Si le FC Barcelone a plus eu le ballon que le Real Madrid dimanche soir (56% à 44%), et réalisé plus de passes que son rival (643 contre 490), les hommes de Zinédine Zidane auront tiré deux fois plus au but (12 à 6), et se sont finalement imposés 2-0 pour signer leur première victoire à domicile en championnat dans un Clasico depuis 2014.

Le Clasico et le trône pour le Real :





Et pour couronner le tout, cette victoire leur permet de reprendre la tête du classement aux Catalans, avec un point d’avance. Après le nul du match aller (0-0), ce succès, s’il n’est pas – encore – décisif, pourrait valoir très cher à l’issue de la dernière journée, puisque c’est la différence de buts particulière qui départage les équipes à égalité en Espagne. En ce qui concerne le calendrier, le club merengue part aussi avec un (très) léger avantage.



Messi peut tout changer

#OCF

Retour sur #ElClasico !

Un duel sans magie ?

Jean-Charles Sabattier : "Ca manque de stars" pic.twitter.com/wWDthtRwYJ

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 2, 2020

Vainqueur d’une seule Liga depuis 2012, contre cinq pour ses rivaux, doubles tenants du titre, le Real sera opposé à deux équipes du groupe des quatre poursuivants du duo, qui se tiennent en trois points : la Real Sociedad, au Pays basque, début avril, puis Getafe, à domicile, trois semaines plus tard. Etdernier membre du quatuor classé entre la 3et la 6place, également trois semaines plus tard.Eliminés de la Coupe du Roi dès les quarts de finale, les deux géants sont encore en course en Ligue des champions. Mais le Real Madrid a été battu à Santiago-Bernabeu par Manchester City en huitième de finale aller (1-2), alors que le FC Barcelone est allé faire match nul à Naples (1-1), sans convaincre. Leurs parcours européens pourraient donc influer sur leurs performances en championnat, alors que la dynamique est désormais madrilène, avec un jeu plus direct qui a déjà fait ses preuves par le passé. Du côté catalan, Quique Setien, orphelin de Luis Suarez, n’a pas encore totalement imposé sa patte. Mais Lionel Messi, en grande difficulté dimanche, peut rapidement tout changer dans cette fin de saison qui s’annonce on ne peut plus indécise.