Le Real Madrid prêt à attaquer la Liga

Semaine particulièrement chargée pour Javier Tebas. Le patron de La Liga est dans le viseur des deux grosses cylindrées que sont le FC Barcelone et le Real Madrid. Côté blaugrana, c'est le plafond salarial fixé par la Ligue qui est en cause puisqu'il a entraîné l'annonce choc ce jeudi du départ de Lionel Messi, faute de moyens financiers. Pour les Merengue c'est différent et cela concerne l'accord conclu entre la Liga et le fond d'investissement CVC.

Florentino Perez et la direction madrilène estiment être lésés dans l'histoire et le disent dans un communiqué, en utilisant des termes forts : "Cet accord, proposant une structure trompeuse, retire aux clubs 10,95% de leurs droits audiovisuels pendant cinquante ans, allant à l'encontre de la loi."

Le club ajoute que "cet accord a été conclu sans la participation du Real Madrid et à son insu". Une action en justice n'est par ailleurs pas exclue.