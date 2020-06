Le Real Madrid finira la saison à Valdebebas !

Le Stade Alfredo Di Stefano éligible au VAR

75 000 places. C'est ce qui sépare la capacité de l'Estadio Santiago Bernabeu à la nouvelle enceinte qu'occupera le Real Madrid à la reprise. La Liga reprend le 11 juin , et les Madrilènes joueront leur premier match à domicile depuis mars le 18 juin (réception de Valence). Une rencontre qui se jouera comme les derniers matchs à domicile du club au stade, situé au quartier de Valdebebas.



Un choix expliqué par le président de la Casa Blanca, Florentino Perez : « Cette décision nous permettra d'avancer les travaux opérés à Santiago Bernabeu ». Des travaux de rénovation qui ont pris de l'avance avec le contexte de la crise, et devaient à la base se tenir cet été pour se terminer en 2022. Le Nuevo Bernabeu disposera alors d'une pelouse et d'un toit rétractable pour abriter des concerts, comme certains autres stades modernes.



La nouvelle maison des coéquipiers de Karim Benzema peut accueillir 6 000 places, pas problématique avec le statut des matchs à huis clos, et possède la technologie VAR. De nouveaux projecteurs et des espaces publicitaires sont attendus pour une pelouse qui accueille d'ordinaire le Real Madrid Castilla, l'équipe B du club.

