Le Real Madrid décroche le gros lot

Depuis 1998, la célèbre marque aux trois bandes est associée aux performances du Real Madrid. Un partenariat qui a été renouvelé jusqu’en juin 2028, ont annoncé mercredi le club merengue et l’équipementier allemand."Le Real Madrid et Adidas annoncent aujourd’hui la prolongation de leur accord de sponsoring pour huit ans, soit jusqu’en 2028. Un accord qui marquera la troisième décennie du partenariat ayant eu le plus de succès dans le monde du football", se félicite Adidas dans un communiqué.

La collaboration entre les deux entités il est vrai est couronnée de succès. Depuis qu’elle a été scellée, le Real Madrid a remporté six Ligues des champions, quatre Coupes du monde en clubs et deux Coupes intercontinentales, quatre Supercoupes de l’UEFA, six titres de champion d’Espagne, deux Coupes du Roi et cinq Supercoupes d’Espagne. "L’objectif pour les années à venir est de continuer à diriger le monde du football", s’enthousiasme à son tour le club madrilène dans sa communication officielle. "Le Real Madrid et Adidas sont deux des marques les plus emblématiques du sport mondial, dixit le président du Real Florentino Perez. Ensemble, nous allons continuer à bâtir cette alliance stratégique qui nous permet d'être une référence et un leader dans le football."

Aucune donnée chiffrée officielle n’a filtré pour l’heure mais selon Marca, ce nouvel accord devrait rapporter chaque année 120 millions d’euros au Real Madrid. Un record. Avant cela, la palme en la matière revenait à Manchester United, qui en prolongeant de dix ans son contrat avec Nike en 2014 s’était assuré une manne de 94 millions d’euros par saison. Le Barça émargeant pour sa part à 85 millions d’euros annuels avec cette même virgule. Fort d’un chiffre d’affaires de 750 millions d’euros lors de l’exercice 2017-2018, le Real Madrid se contentait jusqu’alors d’un tribut de 70 millions d’euros de la part d’Adidas.