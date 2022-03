C'est une véritable claque que le FC Barcelone a infligé au Real Madrid, dimanche, lors du Clasico. Battue 4 à 0, la Maison Blanche a coulé. Et ce scénario n'a pas été du goût des anciennes gloires du club, à l'instar de Guti. L'ancien milieu de terrain n'a vraiment pas apprécié le coaching de Carlo Ancelotti, et ne s'est pas privé pour le faire savoir. « Comment ça peut être ainsi ? Je regarde le banc et je vois que j’ai Hazard, je vois Bale, Jovic, Isco. Et tu me dis que je ne peux rien tirer d’aucun de ces joueurs ? Que se passe-t-il ? Je suis perdu ».

La colère froide de Guti

« Je vois le match, je regarde le banc du Real et je vois que le premier changement en deuxième période c’est… Mariano ?, a continué Guti dans des propos repris par plusieurs médias ibériques. C’est quoi ça ? Il y a Jovic, Hazard… Et le premier changement offensif du Real, c’est Mariano ? Alors qu’il n’a quasiment pas joué cette année ? » Les joueurs ne sont pas passés entre les gouttes. « Un Real Madrid ne peut pas compter sur 13 ou 14 joueurs. Une équipe qui veut se battre pour la Coupe d’Europe, la Liga et la Copa del Rey ne peut pas jouer avec 14 joueurs. Il se passe quoi là ? Celui qui ne veut pas jouer n’a rien à faire au Real Madrid. C’est simple. Mais qu’il le dise », a conclu l'Espagnol, particulièrement remonté.