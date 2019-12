Le Real aussi a son Valverde

[🎞️RESUME] 🇪🇸 Liga

😃👍 Le Real Madrid prépare idéalement la réception du PSG

🤜 Victoire 3-1 face à la Real Sociedad 💫

💥 Benzema, Valverde et Modric buteurs

📈 Les Merengues rejoignent le Barça en tête de La Ligahttps://t.co/sANbiF6xtf

Federico Valverde réussit au Real Madrid ce que Martin Odegaard aurait aimé faire. Mais le Norvégien, prêté avec bonheur à la Real Sociedad, peut aussi voir en l'exemple uruguayen - prêté à La Corogne, pour sa part, en 2017-2018 - un immense motif d'espoir pour son retour futur au Real Madrid. Chipé au nez et à la barbe du Barça, encore, à l'age de 16 ans, le jeune homonyme de l'entraîneur ennemi en a désormais 21. C'est la saison de la révélation totale pour lui. Dans le milieu à trois pourtant ô combien concurrentiel de Zinedine Zidane, il est devenu un titulaire indiscutable.La différence de performances du Real, avec ou sans lui, est assez édifiante : 26 buts marqués et trois encaissés lorsqu'il est sur le terrain, 13 marqués et 14 encaissés quand il n'y est pas ! Face au Galatasaray le mois dernier, en Ligue des champions (6-0), il récupérait neuf ballons, contre quatre pour Casemiro et trois pour Toni Kroos... Mais il sait aussi se projeter à la perfection, un caractère « box to box » que saluent unanimement les supporters du Real. Les deux premiers buts de sa carrière en Liga ont été inscrits hors de la surface, ce qui fait de lui le meilleur buteur du genre cette saison derrière Lionel Messi.« Je ne me sens pas comme une recrue, juste comme je suis arrivé, Fede Valverde. Et j'essaie de faire de mon mieux. » Selon Marca, les Merengue ont déjà prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec une clause libératoire à... 750 millions d'euros ! « Zizou » le défend ardemment : « Ce n'est pas un Paul Pogba low cost. Il est différent, jeune, il en veut, il a faim et veut bien faire. Je suis heureux qu'il marque, sa frappe est phénoménale. » Sa sélection nationale va également en profiter, plus que jamais, puisque Federico Valverde avait déjà joué tous les matches de la dernière Copa America.