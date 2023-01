Le Rayo Vallecano s'impose à Villarreal

Ce seront peut-être trois points qui compteront, en fin de saison. Dans un match qui sentait bon l'Europe, ce lundi soir, Villarreal s'est incliné chez lui face aux Madrilènes du Rayo Vallecano (0-1). En clôture de la 19e journée de Liga, les hommes en jaune de Quique Setien, emmenés par Etienne Capoue, Raul Albiol, ou Gerard Moreno, sont tombés sur un adversaire venu faire un coup. Et qui s'est imposé sur un tout petit but, inscrit à la 70e par Sergio Camello.

Le Rayo, équipe solide entre expérience et jeunesse

Avec cette victoire, le Rayo revient à deux longueurs du Sous-Marin Jaune au classement de la Liga. Une mauvaise opération pour Villareal, donc, mais un excellent calcul pour les visiteurs, qui se sont appuyés sur une solidité exemplaire et des joueurs d'expérience, à l'instar de l'ancien toulousain Oscar Trejo, qui a lancé le buteur du soir sur le but madrilène, ou du Français Florian Lejeune, titulaire en défense centrale. Enfin, Villarreal voit sa bonne série du moment stoppée, et devra repartir de l'avant pour continuer de rêver à l'Europe.