Arrivé il y a moins d'un an au FC Barcelone, Antoine Griezmann a vécu une première saison délicate avec le club catalan. Le champion du monde français n'a pas été mis dans des conditions favorables, étant utilisé à contre-emploi, et parfois exclu des circuits de passe dans une animation où Lionel Messi fait la pluie et le beau temps. Pour autant, peut-on imaginer le Mâconnais quitter se lancer aussi rapidement dans un nouveau défi l'été prochain ?

Le Barça ne veut pas céder Antoine Griezmann à moins de 100 millions d'euros

Selon la presse catalane, l'idée de voir Antoine Griezmann quitter le FC Barcelone n'est pas écartée par les décideurs du club. Le quotidien Sport indique ainsi que le Barça ne céderait pas son attaquant à moins de 100 millions d'euros. Pour rappel, Antoine Griezmann avait été recruté pour 120 millions d'euros en provenance de l'Atlético de Madrid. S'il était amené à partir pour exprimer son talent dans un environnement plus favorable, les courtisans ne manqueront pas.