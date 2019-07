Le poids d'Hazard, un problème de plus pour le Real

Eden Hazard est arrivé avec un petit supplément de bagage, mi-juillet, à Montréal, où il a rejoint ses nouveaux coéquipiers du Real Madrid... Selon Sport.es, l'international belge affiche actuellement un certain embonpoint, que le quotidien catalan chiffre à sept kilos, selon ses sources au sein du club rival du FC Barcelone. Voilà qui expliquerait les prestations timides de l'ancien joueur de Chelsea lors des matches de préparation, et qui amènerait le président Florentino Pérez à avoir de sérieux doutes sur la recrue la plus chère de l'histoire du Real (120 millions d'euros, plus 20 millions d'euros de bonus), un joueur qui était surtout désiré par Zinedine Zidane, plus que par le patron de la Maison Blanche.

La saison de Liga débute dans un peu moins de trois semaines, ce qui laisse du temps à Hazard pour affiner sa condition avant le début des hostilités. Mais c'est un tracas de plus pour "Zizou" et pour le Real dans une période délicate. Tout s'annonçait pour le mieux, pourtant, quand les Merengue enchaînaient les recrues (Militao, Jovic, Mendy et donc Hazard) et affichaient leur ambition de retrouver les sommets après une saison blanche comme leur maillot.

Mais depuis, les galères s'enchaînent. Les blessures, déjà, avec des pépins pour Ferland Mendy, Luka Jovic, Thibaut Courtois, Brahim Diaz, et surtout une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe pour Marco Asensio, pratiquement "out" pour la saison. Au niveau du mercato, l'arrivée de Paul Pogba traîne en longueur, le dossier James Rodriguez n'est pas réglé, et que dire du cas du Gareth Bale ? On semblait avoir atteint le point de non-retour entre Zidane et le Gallois, au vu des déclarations des uns et des autres, mais depuis le transfert avorté de Bale en Chine, le casse-tête n'est absolument pas résolu. Et sur le terrain, le 7-3 encaissé face à l'Atlético, même en amical, a été vécu comme humiliation. Rien n'est épargné au Real et à Zidane, cet été...