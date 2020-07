Le père de Griezmann s’en prend à Quique Setién (Barça)

La situation d’Antoine Griezmann au FC Barcelone ne s’arrange pas. En plus d’un rendement insuffisant et d’un temps de jeu insuffisant, l’attaquant français est maintenant confronté aux piques de son coach. Alors qu’il avait souvent loué son investissement lors de ses précédentes conférences de presse, Quique Setién a en effet été moins accommodant envers son attaquant français mardi après le match contre l’Atlético (2-2). Aux journalistes présents, il a notamment indiqué qu’il ne pouvait faire entrer le Mâconnais avant la 90e minute car celui-ci aurait « déstabilisé » l’équilibre de l'équipe. En outre, il a confié n’avoir « aucune excuse » à présenter à son joueur pour l’avoir incorporé aussi tardivement.

Setién : "Je ne vais pas présenter mes excuses à Griezmann"

Griezmann le père voit Quique Setién comme « un simple passager »

Ces déclarations n’ont pas plu au clan du joueur. Alain Griezmann, le père du joueur, est monté au créneau pour déplorer l’attitude de Setién. Sur Instagram, et en relayant un article des déclarations tenues par le coach de l’équipe catalane, il a souligné que pour avoir ce « ce genre de propos, il faut avoir les clés du camion ». Et d'ajouter ensuite : « ce n’est pas le cas, vous êtes simplement passager », faisant référence au fait que l’ancien entraîneur du Betis ne devrait pas s’éterniser sur le banc du Nou Camp. Une réaction à chaud, mais qu’il s’est ensuite chargé de supprimer. Trop tard cependant pour éviter que sa sortie ne fuite et alimente les médias et les tabloïds espagnols.