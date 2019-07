Le père de Griezmann flatte Messi

Alain Griezmann est un homme heureux. Et le père d’Antoine Griezmann ne boude pas son plaisir à l’idée de voir son fils évoluer au Barça. Un club qui représente tant à ses yeux. "Ça a été une apothéose, Barcelone, c’est le meilleur des meilleurs. Je suis le Barça depuis les années Cruyff, et je sais tous les grands joueurs comme Stoitchkov qui y sont passés, a-t-il ainsi commenté dans une interview accordée à Barça inside. Le Barça a une identité de football impressionnante. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens."

Tout à son bonheur, Alain Griezmann n’a pas non plus oublié de dire du bien des nouveaux coéquipiers de son fils. "C’est le collectif, le football, a-t-il renchéri. C’est Messi, le meilleur joueur du monde, qui pense aux autres, qui donne des passes, qui laisse tirer des penalties à ses coéquipiers."

C’est sur le terrain qu’il devra parler Alain Griezmann

Et le clan Griezmann peut d’autant plus savourer son bonheur que le transfert du Mâconnais au Barça, attendu depuis de longs mois, aura finalement été long à se concrétiser. De quoi donner lieu à une guerre des mots entre les dirigeants catalans et leurs homologues de l’Atlético Madrid, qui ont bien du mal à digérer que le départ de leur ancien joueur vedette ait pu être acté dès cet hiver.

Alain Griezmann s’attend d’ailleurs à des retrouvailles pour le moins épicées au Wanda Metropolitano. "Je n’ai pas peur pour lui car comme le dit Antoine, c’est sur le terrain qu’il faudra parler mais il a commis des erreurs et il le sait. Mais désormais, c’est sur le terrain qu’il devra parler", a-t-il ainsi ajouté alors qu’Antoine Griezmann s’apprête à faire ses grands débuts avec le Barça au Japon.