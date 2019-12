Le nouveau maillot du Real Madrid en collaboration avec EA Sports

🔴 OFFICIEL ! EA Sports dévoile le quatrième maillot du Real Madrid uniquement disponible dans FIFA 20. ✨ pic.twitter.com/bJXtchMGEK

— Actu Foot (@ActuFoot_) December 2, 2019

Le Real Madrid a sorti ce lundi un nouveau maillot en édition limitée. Sur un fond noir, celui-ci présente des confettis dorés sur le devant, faisant référence au glorieux passé du club. Cependant, cette nouvelle tunique présente une particularité, elle ne sera pas portée par Karim Benzema, Eden Hazard et leurs coéquipiers. Le maillot est né d'une collaboration entre l'équipementier du club merengue, Adidas, et EA Sports, l'éditeur du jeu vidéo FIFA 20. Ainsi, il sera disponible sur le nouvel opus du jeu vidéo distribué par la marque américaine Electronic Arts, une nouvelle qui devrait ravir à la fois les gamers de FIFA 20 et les supporters madrilènes. Les joueurs du mode de jeu FIFA Ultimate Team pourront se le procurer à partir de ce mercredi 4 décembre.Bien que les joueurs du Real Madrid n'évoluent pas avec ce maillot inédit, les fans merengues peuvent tout de même l'acheter. Il est disponible sur la boutique officielle du club. Pour en devenir propriétaire, il faudra débourser 90 euros pour une taille adulte, contre 70 euros pour un modèle enfant. Vous rajouterez quinze euros de plus pour chaque modèle si flocage il y a. Sont également mis à la vente une veste du club et un pantalon de survêtement, chacun au prix de 75 euros.