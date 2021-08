Le message d’adieu de Busquets à Messi

Le nouveau capitaine du FC Barcelone, Sergio Busquets, a déclaré dans les médias espagnols que l'équipe est "excitée, ambitieuse et cherchera à rivaliser sur tous les fronts" au cours de la saison à venir, malgré le départ de Leo Messi. "Nous le ferons avec vous [les fans]. Nous avons plus que jamais besoin de vous. Nous avons besoin de votre aide, de votre soutien, et nous sommes sûrs que vous nous le donnerez" .





Busquets rend hommage à Messi

Busquets a consacré une grande partie de son discours à Leo Messi, dont le nom a été chanté par les supporters. "Je veux donner une mention spéciale à Leo. Merci, Leo, d'avoir porté le Barça au sommet, d'avoir marqué l'histoire [avec le club] en étant le meilleur joueur du monde et d'avoir battu tous les records individuels et collectifs imaginables. Nous serons toujours très reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Tu nous manquera et nous te souhaitons le meilleur", a glissé Busquets, qui s'est dit "très fier" de devenir le premier capitaine du FC Barcelone.