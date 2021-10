Le licenciement de Koeman coûte cher au Barça

Le président Blaugrana, Joan Laporta, avait depuis longtemps perdu confiance en Ronald Koeman, mais le coût de la résiliation de son contrat lui avait lié les mains étant donné les difficultés financières très médiatisées du club. Cette défaite face au Rayo était cependant l'ultime revers qui rendait la situation intenable. Et selon le quotidien espagnol El País, le prix du licenciement de l'entraîneur s'élève à 12 millions d'euros.

Une fortune pour limoger Ronald Koeman

Lorsque Laporta est arrivé cet été, il espérait que l'équipe - malgré la perte de sa vedette Lionel Messi - pourrait réaliser de bonnes performances et obtenir des résultats positifs, ce qui permettrait de générer des revenus grâce aux accords de sponsoring. Ces revenus pourraient ensuite être utilisés pour renforcer l'équipe lors de l'ouverture de la fenêtre de transfert de janvier. Cependant, les mauvaises performances de l'équipe n'ont pas aidé à renflouer les caisses du club. La seule solution possible pour le moment est d'espérer que les joueurs blessés se rétablissent rapidement et que le niveau général de l'équipe s'améliore.